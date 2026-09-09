Современная классика: где проходит грань между элегантностью и бутафорией

Современная классика — это, пожалуй, один из самых сложных жанров в интерьерном дизайне. Внешне кажется, что достаточно добавить пару молдингов, повесить люстру с подвесками и поставить диван с каретной стяжкой, но на деле всё оказывается гораздо тоньше.
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