Современная классика: где проходит грань между элегантностью и бутафорией

Современная классика — это, пожалуй, один из самых сложных жанров в интерьерном дизайне. Внешне кажется, что достаточно добавить пару молдингов, повесить люстру с подвесками и поставить диван с каретной стяжкой, но на деле всё оказывается гораздо тоньше.