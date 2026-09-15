Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

В Москве завершили строительство пешеходного моста, который проходит под Малым Каменным мостом. Новая переправа связала разрозненные участки Болотной набережной в единый непрерывный маршрут для пешеходов вдоль правого берега Москвы-реки — от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конверты с белым ...
- Конверты с белым ...
- Как перестать боя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым