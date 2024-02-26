Минэкономики не поддержало запрет сотрудничества с «недружественными» коллекторскими агентствами

Министерство экономического развития выступило против введения запрета на взаимодействие с российскими должниками для коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО), имеющих связи с странами, признанными не дружественными.
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