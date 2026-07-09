Юрист SuperJob пояснил запрет на печать и скачивание на работе

Александр Южалин из SuperJob рассказал, что трудовое законодательство не запрещает печать и скачивание личных файлов на рабочем месте, но работодатели могут ввести такой запрет, нарушение которого приведёт к дисциплинарной ответственности.
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