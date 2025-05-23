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Знаменитый в СССР певец Билли Джоэл отменил концерты из-за проблем со здоровьем

Знаменитый в СССР певец Билли Джоэл отменил концерты из-за проблем со здоровьем

Сейчас артист проходит курс лечения Билли Джоэл globallookpress.com/Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.

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