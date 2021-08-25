Мировое обозрение

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Захарова: телеканалы США продолжают раскручивать русофобские сюжеты в погоне за выручкой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Русофобские сюжеты на телевидении в США хорошо продаются, такие американские каналы как CNN тиражируют бездоказательные обвинения в адрес России в погоне за миллионными заказами от истеблишмента.

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