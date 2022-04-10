Месси – первый игрок с 3 голевыми пасами в 2 играх одного сезона Лиги 1 с начала сбора статистики

Лионель Месси во вчерашнем матче «Клермон» – «ПСЖ» (1:6) установил новое достижение. Аргентинец стал первым игроком как минимум с сезона-2006/07 (тогда компания Opta начала собирать данные по французскому чемпионату), которому удалось сделать три ассиста в двух разных матчах Лиги 1 за один сезон.