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Месси – первый игрок с 3 голевыми пасами в 2 играх одного сезона Лиги 1 с начала сбора статистики

Лионель Месси во вчерашнем матче «Клермон» – «ПСЖ» (1:6) установил новое достижение. Аргентинец стал первым игроком как минимум с сезона-2006/07 (тогда компания Opta начала собирать данные по французскому чемпионату), которому удалось сделать три ассиста в двух разных матчах Лиги 1 за один сезон.

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