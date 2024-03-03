МО: Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом

Минобороны в воскресенье, 3 марта доложило об уничтожении 38 БПЛА над полуостровом.В ночь на 3 марта киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты в Крыму с помощью 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.