МО: Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом

Минобороны в воскресенье, 3 марта доложило об уничтожении 38 БПЛА над полуостровом.В ночь на 3 марта киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты в Крыму с помощью 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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