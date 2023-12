Детали DLC для Payday 3, roguelike-режим в TLoU 2, лучшие игры 2023, разбор трейлера GTA VI… Раз...

Детали DLC для Payday 3, roguelike-режим в TLoU 2, лучшие игры 2023, разбор трейлера GTA VI…Разобрали трейлер GTA VI и узнали больше деталей об игре; разработчики Payday 3 рассказали о первом DLC под названием Syntax Error; стала известна пятёрка игр прорвавшихся в финал голосования The Game Awards в номинации «Голос игроков»; издание Polygon опубликовало топ-50 лучших игр 2023-го; Naughty Dog выкатила трейлер roguelike-режима No Return из ремастера The Last of Us Part II; Paradox Interactive поднимет рублёвые цены на игры на 70%; Digital Foundry представила отчёт о Switch-версии трилогии Batman: Arkham; источник.