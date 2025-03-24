Politico: Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции

Лидер консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц утратил основной рычаг влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планирует сформировать правительство, уступив в вопросе наращивания госдолга ФРГ.
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