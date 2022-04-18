Popcaketv

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«Надеюсь, он приедет не на твоем белом гелике»: Курбан Омаров заявил, что из-за их с Бородиной скандала ее любовник Трофим согласился на встречу с ним

«Надеюсь, он приедет не на твоем белом гелике»: Курбан Омаров заявил, что из-за их с Бородиной скандала ее любовник Трофим согласился на встречу с ним

Ксения Бородина и Курбан Омаров снова разругались в Сети. Если раньше они не обращались друг к другу напрямую, то сейчас открыто комментируют свои слова.

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