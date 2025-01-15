Карл Габсбург заявил о необходимости расчленить Россию

Заявление о необходимости Европы приступить к разработке сценариев распада «колониальной империи Москвы» сделал внук последнего императора Австро-Венгрии — Карл Габсбург в своем ежегодном выступлении, посвященном «Будущему Европы», 11 января на площадке ордена Габсбург-Лотарингского Дома — Ордена Святого Георгия в Венской студии телерадиовещания и СМИ.