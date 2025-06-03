Фейки атакуют! Эксперты разоблачили сетевой миф об уничтожении российских истребителей

Как отличить правду от нейросетевого обмана?В медиапространстве циркулируют не только фейковые сообщения об «уничтожении половины дальней авиации России» после ударов по аэродромам, но и другие, не менее примитивные вбросы.
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