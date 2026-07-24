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Царьград

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ЦБ снизил ставку, но сжатие рынка недвижимости продолжится

ЦБ снизил ставку, но сжатие рынка недвижимости продолжится

Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, но тренд на сжатие рынка недвижимости в России сохранится. Аналитик Наталья Чуркина заявила, что оживление возможно при ставке ниже 12%.

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