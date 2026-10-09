Больное горло? Эти 5 мифов о еде могут усугубить ваше состояние!

Вы когда-нибудь слышали, что при боли в горле нужно пить только кипяток или что мороженое — прямой путь к простуде? Эти и другие убеждения давно живут в нашей голове, но на самом деле они могут только усугубить ваше состояние.
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