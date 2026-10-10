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Регионы России

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OpenAI и партнеры инвестируют свыше $1 млрд в программу Белого дома по ИИ

OpenAI и партнеры инвестируют свыше $1 млрд в программу Белого дома по ИИ

Частные корпорации OpenAI, Anthropic и AMD суммарно вкладывают более 1 миллиарда долларов в инициативу администрации президента США Дональда Трампа под названием «Миссия Genesis».

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