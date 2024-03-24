Какой изюм полезнее: Темный или светлый

Изюм – это одно из любимых лакомств взрослых и детей. В магазине можно встретить светлые и темные разновидности изюма, а также сморщенные, неаппетитные ягоды и более привлекательные, ровные, красивые экземпляры.
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