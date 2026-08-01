ВС РФ нанесли удар по двум сухогрузам у Одессы и логистическому центру в Вишневом

Главное из заявлений Минобороны России: — В результате ночных ударов в Киеве поражены предприятие «Радиоизмеритель», завод «Буревестник»; — ВС РФ ночью нанесли удар по двум морским сухогрузам на переходе морем южнее Одессы; — Нанесён удар по логистическому центру Вишнёвое, где хранились и собирались комплектующие для производства БПЛА; — ВС РФ поразили предприятие «Киев-21», где собирались и хранились БПЛА-перехватчики типа «Дэд флай», «Оса камикадзе», «Линк дрон» и «Тандер»; — Бойцы РФ поразили предприятие «Киев-111» для производства комплектующих «Фламинго», а также «Киев-25», производящее средства для комплексов РЭБ.