Карпов: Козлов отказался от сделки с «Зенитом» и перейдёт в «Краснодар»

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов может продолжить карьеру в «Краснодаре». По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, игрок отказался от трансфера в «Ростов» после выкупа контракта «Зенитом» за 70 млн рублей.
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