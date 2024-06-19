Карпов: Козлов отказался от сделки с «Зенитом» и перейдёт в «Краснодар»

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов может продолжить карьеру в «Краснодаре». По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, игрок отказался от трансфера в «Ростов» после выкупа контракта «Зенитом» за 70 млн рублей.