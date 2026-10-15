23-летний житель Красноярска Владислав К. утверждает, что после срочной службы вернулся домой, но спустя два года его задержали как военнослужащего, самовольно оставившего часть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- АУ Hongqi H5 стал бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым