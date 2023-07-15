Новости смертной казни.В китайской провинции Хэнань привели в исполнение высшую меру наказания для воспитательницы детского сада, которая в попытке отомстить коллеге отравила 25 детей, один из которых скончался, передает MNW.
Казнь отравительницы
Комментарии
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zoubova
Молодцы китайцы! Наплевать им на мнение других Делают то,что считают нужным.А мы все бздим смертную казнь применять.И так во всем,с оглядкой.Давно пора уже перестать думать о мнении других и жить своей жизнью.
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16 час.
Галина Чужая
Так и амеры молодцы -- им также наплевать на всех. Со всех требуют соблюдения прав, а у них также смертная казнь существует. А считаются самыми демократичными. Не странно ли? Всех нагибают, а для себя другие условия.
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16 час.
Ирина Черных
Амеры готовы всех казнить, и делают это под видом демократии.
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14 час.
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