Казнь отравительницы

Молодцы китайцы! Наплевать им на мнение других Делают то,что считают нужным.А мы все бздим смертную казнь применять.И так во всем,с оглядкой.Давно пора уже перестать думать о мнении других и жить своей жизнью.

Галина Чужая

Так и амеры молодцы -- им также наплевать на всех. Со всех требуют соблюдения прав, а у них также смертная казнь существует. А считаются самыми демократичными. Не странно ли? Всех нагибают, а для себя другие условия.