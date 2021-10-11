Следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту хищения топлива

Сотрудниками отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Находкинского ЛО МВД России на транспорте в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Приморского края в возрасте от 29 до 49 лет, которые в составе группы лиц осуществляли хищение нефтепродуктов.
Происшествия6 подписчиков
Популярные статьи
- Председателем СК России принято решение о награждении мужчины, заступившегося за девушку в метро
- Председатель СК России наградил молодого человека, который заступился за девушку в метро
- Глава СК России поставил на контроль ход проведения проверки, организованной после травмирования школьницы в Новосибирской области
Свежие комментарии