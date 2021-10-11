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Следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту хищения топлива

Следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту хищения топлива

Сотрудниками отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Находкинского ЛО МВД России на транспорте в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Приморского края в возрасте от 29 до 49 лет, которые в составе группы лиц осуществляли хищение нефтепродуктов.

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