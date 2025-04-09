14 человек рассказали о том, что помогло им спасти брак, и некоторые истории очень неожиданные

Люди в браке проходят через разные периоды. Притирка в быту, привыкание друг к другу в процессе совместной жизни, несовпадение рабочих графиков и появление детей - непростые вещи, которые могут привести к ссорам и даже расставанию.
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