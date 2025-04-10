Рязанцев пригласили на фотовыставку безнадзорных животных в библиотеке

На фотографиях будут изображены животные, которые смогли найти любящий дом. Под каждым снимком будет информационный QR-код, которые приведёт на страницы с историями дружбы людей разных профессий, увлечений, жизненных позиций, а также на рассказы о судьбе животных, которые были подопечными приютов.