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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцев пригласили на фотовыставку безнадзорных животных в библиотеке

Рязанцев пригласили на фотовыставку безнадзорных животных в библиотеке

На фотографиях будут изображены животные, которые смогли найти любящий дом. Под каждым снимком будет информационный QR-код, которые приведёт на страницы с историями дружбы людей разных профессий, увлечений, жизненных позиций, а также на рассказы о судьбе животных, которые были подопечными приютов.

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