Трамп на предвыборных дебатах назвал Харрис марксисткой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что его оппонент от демократов американский вице-президент Камала Харрис является сторонницей марксистской идеологии.
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