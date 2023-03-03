Где смотреть Зенит – Пари НН, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 4 марта

В субботу, 4 марта, сыграют Зенит и Пари НН в 18 туре РПЛ. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».