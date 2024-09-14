NYT: Байден крайне опасается масштабного конфликта при решении об ударах по РФ

Обсуждение президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопроса о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России говорит о "глубоких опасениях" американского лидера последствий такого шага.
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