Рабочая неделя в Иркутской области обещает начаться с непогоды

МЧС передало неблагоприятный прогноз погоды на понедельник, 15 января. Днём в западных и северных районах Иркутской области прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 23 метров.