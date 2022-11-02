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В ноябре самое время высеивать бархатцы на рассаду. Посадка под зиму

В ноябре самое время высеивать бархатцы на рассаду. Посадка под зиму

Почти в каждом домашнем саду можно найти клумбу с бархатными травами. И не зря, ведь эти огненные цветы не только радуют глаз, но и являются санитарами сада.

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