В ноябре самое время высеивать бархатцы на рассаду. Посадка под зиму

Почти в каждом домашнем саду можно найти клумбу с бархатными травами. И не зря, ведь эти огненные цветы не только радуют глаз, но и являются санитарами сада.
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