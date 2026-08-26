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Шервуд о «Тоттенхэме» и 0:3 с «Брентфордом»: «Игра была ужасной. У Де Дзерби была куча времени, чтобы поработать с игроками»

Тим Шервуд раскритиковал тренера «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби за поражение от «Брентфорда» (0:3) в 1-м туре АПЛ .

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