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Топ-тренер Прыгунов объяснил, какая тренировка в спортзале не поможет похудеть

Топ-тренер Прыгунов объяснил, какая тренировка в спортзале не поможет похудеть

Какой вариант занятий подобрать, если хочется привести в порядок тело и заниматься активно? Какое направление в спортивных занятиях выбрать, чтобы был эффект и не возникало проблем со здоровьем? Есть ли варианты, которые не избиты, интересны и при этом дают активную нагрузку на все тело? Да, можно попробовать кроссфит.

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