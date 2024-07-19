Топ-тренер Прыгунов объяснил, какая тренировка в спортзале не поможет похудеть

Какой вариант занятий подобрать, если хочется привести в порядок тело и заниматься активно? Какое направление в спортивных занятиях выбрать, чтобы был эффект и не возникало проблем со здоровьем? Есть ли варианты, которые не избиты, интересны и при этом дают активную нагрузку на все тело? Да, можно попробовать кроссфит.