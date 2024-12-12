Оперативники полиции в Забайкальском крае выявили факт превышения полномочий должностным лицом

Злоумышленник незаконно использовал технику лесхоза для получения собственной выгоды. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Читинскому району выявили факт превышения должностных полномочий одним из руководителей лесохозяйственного предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
- Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Запад» восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику и вооружение в зоне проведения СВО
- Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ
Свежие комментарии