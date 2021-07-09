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В Москве прошли переговоры с участием делегации Талибана*

В Москве прошли переговоры с участием делегации Талибана*

Делегация политического офиса движения «Талибан»* прибыла на переговоры в Москву, сообщает ТАСС. Официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение не планирует нападать на границу между Афганистаном и Таджикистаном.

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