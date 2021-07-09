В Москве прошли переговоры с участием делегации Талибана*

Делегация политического офиса движения «Талибан»* прибыла на переговоры в Москву, сообщает ТАСС. Официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение не планирует нападать на границу между Афганистаном и Таджикистаном.