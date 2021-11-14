Как понять что отношения с парнем пора заканчивать? Мнение психолога

Отношения ведущие в никуда — союз мужчины и женщины, не имеющий перспектив перерасти в любовь. Если воспринимать понятие любви как в первую очередь взаимность, включающую в себя уважение, заботу, поддержку и понимание, то всё остальное смело можно считать зависимостью.
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