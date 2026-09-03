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Газета.ру

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В Волгограде мужчина приревновал бывшую и ударил ножом ее нового партнера

В Волгограде мужчина приревновал бывшую и ударил ножом ее нового партнера

В Волгограде 35-летний ревнивец напал на нового партнера бывшей и ударил его ножом в грудь. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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