Как спасти друга: Петербургские добровольцы привезли из гуманитарных миссий котов

1 марта в России отмечают День кошек – самого популярного животного у россиян Порой, чтобы повстречать мяукающего друга, не нужно ехать в специальные питомники: «Петербургский дневник» поговорил с волонтерами, которые нашли себе пушистых друзей в гуманитарных миссиях.
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