Как спасти друга: Петербургские добровольцы привезли из гуманитарных миссий котов

1 марта в России отмечают День кошек – самого популярного животного у россиян Порой, чтобы повстречать мяукающего друга, не нужно ехать в специальные питомники: «Петербургский дневник» поговорил с волонтерами, которые нашли себе пушистых друзей в гуманитарных миссиях.