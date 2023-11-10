«Суда не будет». В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

Не дать зелевафлику свалить забугор!! Он ДОЛЖЕН СДОХНУТЬ без суда и следствия вместе со своим крысиным пометом!!! И его блядешка!!!

Александр Николаевич

А Дворец Амина!? А Дворец Альенде!? А Дворец Хусейна !? А МЫ, что растратили все на свете, чтобы ЭТУ гниду, за безвинные и боевые смерти россиян НОГТЕМ радавить в его гнезде!!!?