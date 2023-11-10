Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же генералами, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Суда не будет». В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Комментарии
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Сергей Евменеев
Не дать зелевафлику свалить забугор!! Он ДОЛЖЕН СДОХНУТЬ без суда и следствия вместе со своим крысиным пометом!!! И его блядешка!!!
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1 д.
Александр Николаевич
А Дворец Амина!? А Дворец Альенде!? А Дворец Хусейна !? А МЫ, что растратили все на свете, чтобы ЭТУ гниду, за безвинные и боевые смерти россиян НОГТЕМ радавить в его гнезде!!!?
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9 час.
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