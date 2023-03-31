Светлана Агапитова о системе здравоохранения: «Не проходит ни дня без обращений»

Однако гнетущего ощущения от похода по больницам у неё нет. Михаил Титов, ведущий «Итогов дня» на 78 телеканале, обсудил в эфире с уполномоченной по правам человека в Петербурге Светланой Агапитовой состояние системы здравоохранения в городе.