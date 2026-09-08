Дрожжина сделала признание о сидящем в тюрьме Цивине и дала ответ дочке Баталова

Три года назад юриста Михаила Цивина приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.
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