У США нет денег на борьбу с ураганами и наводнениями – глава FEMA

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Байден, займи денег у зеленского, ты же его миллиардером сделал, может поможет.
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