Театр абсурда
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Театр абсурда

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Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине делает Россию лишь сильнее. В интервью журналисту Дэнни Хайфону эксперт отметил, что нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели.

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