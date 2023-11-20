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next WAR

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Смерть от тысячи порезов. Удары по второстепенным объектам инфраструктуры

Смерть от тысячи порезов. Удары по второстепенным объектам инфраструктуры

В рамках проведения специальной военной операции (СВО) одним из наиболее эффективных средств воздействия на инфраструктуру Украины и тыловые объекты вооружённых сил Украины (ВСУ) стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - камикадзе типа «Герань-2» и их аналоги.

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