В Рязанской области отменён режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в Рязанской области действовал с 0:55 до 4:06, в течение этого времени сообщений об атаках не поступало.
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