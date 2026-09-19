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В Поморье по итогам первого дня выборов в Госдуму проголосовали более 151 тысячи человек

По данным облизбиркома, к 20:00 проголосовали 151 231 человек, нарушений на участках не зафиксировано, а центр общественного наблюдения за день посетили около 400 человек.

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