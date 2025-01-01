Сальдо: украинцы бегут от киевского режима в Россию транзитом через Европу

Подавляющее число граждан Украины бегут в Россию транзитом через европейские страны, так как не могут сделать это напрямую из-за запрета со стороны Киева, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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