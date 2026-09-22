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Царьград

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Британия замерла. Россия готовит ядерный удар? Первые 45 минут – самые важные

Британия замерла. Россия готовит ядерный удар? Первые 45 минут – самые важные

Россия готовит ядерный удар? Такой вопрос сейчас не даёт покоя Британии - страна буквально замерла. И именно первые 45 минут считаются самыми важными: в них умещается то, что может спасти жизни.

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