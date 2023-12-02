Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер нарушила закон о влиянии на выборы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс нарушили закон, который запрещает госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов в период выборов.
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