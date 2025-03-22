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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «На этой трассе почувствовал себя комфортно за рулем болида «Феррари»

Пилот «Феррари» рассказал, что заметно комфортнее чувствует себя при управлении болидом по ходу гоночного уик-энда в Китае в сравнении с тем, что было на открытии сезона в Австралии.

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