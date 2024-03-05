Лукашенко пообещал прийти на реалити-шоу и приготовить драники

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко пообещал прийти в качестве почетного гостя в белорусском ТВ-шоу «Есть девчонка одна», созданное совместно с белорусским союзом женщин, и приготовить драники по своему рецепту, добавив, что необходимо связаться с пресс-секретарем для определения места и времени.