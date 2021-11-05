Павел Астахов о самом жестоком законопроекте в России: "Да ты кто такой?"

Время узнать правду!ПолитикаПавел Астахов о самом жестоком законопроекте в России: "Да ты кто такой?" В интервью "Первому русскому" Павел Астахов рассказал о самой жестокой в его практике норме, с которой продолжают борьбу.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAalik3456Скоро детей будут отбирать сразу после рождения и отправлять в европу геям за большие бабки.БОБорис ОсиповНикакой ювинальщины...У нас и так законов достаточно, чтобы наказывать семейных дебоширов...Комментировать
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